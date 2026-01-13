Inaugura l'Anno Giudiziario del tribunale ecclesiastico interdiocesano
di Redazione
Il Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Ligure, che ha come moderatore supremo l'Arcivescovo di Genova, Monsignor Marco Tasca, inaugura l'anno giudiziario 2026. L'appuntamento è fissato per sabato 7 febbraio alle ore 10 presso la cattedrale di San Lorenzo di Genova.
I tribunali ecclesiastici hanno competenza solo per le cause di dichiarazione di nullità di matrimonio religioso o concordatario.
La competenza del tribunale ecclesiastico interdiocesano Ligure abbraccia tutte le cause di nullità matrimoniale delle Diocesi Liguri di Genova, La Spezia, Chiavari, Tortona, Savona, Albenga ed è altresì Tribunale di Appello del Regionale Lombardo con sede a Milano e del Diocesano di Ventimiglia - Sanremo.
Specialmente in quest'anno l'Arcivescovo di Genova ha voluto dare particolare importanza all'evento dell'Inaugurazione dell'Anno Giudiziario per sottolineare alla Comunità ecclesiale l'importanza pastorale che lo strumento del Tribunale ha, soprattutto in ordine ai problemi delle coppie irregolari.
La relazione del Vicario Giudiziale offrirà anche i dati statistici dell'anno trascorso 2025 mentre una rappresentanza dei ministri per ciascuna tipologia di servizio (giudici, difensori del vincolo, cancelliere, notari, periti, servizio accoglienza separati, patroni stabili ed avvocati) presenterà il proprio ambito di lavoro.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie
Dalle filiere 4+2 alla maggiore integrazione con le imprese. Ecco la nuova offerta scolastica
13/01/2026
di Redazione
La Marinella di Nervi torna all’asta: terzo tentativo con nuovo ribasso del prezzo
12/01/2026
di Carlotta Nicoletti