In meta nel Parco di Villa Serra, il verde di Comago set rugbystico per i giovanissimi dell'Amatori
di Gilberto Volpara
Villa Serra di Comago diventa sede di mete e placcaggi per un giorno. Succede dalle 17.30 del 18 settembre grazie alla passione dell'Amatori Rugby: società genovese che vanta una presenza forte tra le vallate del Polcevera e dello Scrivia.
A partire dal tardo pomeriggio, un'occasione di gioco, corse e gare di precisioni rivolte ai più piccoli che avranno, così, la possibilità di cimentarsi con la palla ovale.
Dalle 19 aperitivo e presentazione delle squadre.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Tags:rugby villa serra
Condividi:
Altre notizie
Genoa, Ekuban si candida per Bologna. A “We are Genoa” Pruzzo su Colombo: “È in difficoltà”
17/09/2025
di Giovanni Porcella
È morto Matteo Franzoso, lo sciatore azzurro di origine genovese vittima di una caduta in Cile
15/09/2025
di Redazione
Spezia, D'Angelo soddisfatto del punto preso a Empoli: "Gara all'altezza di un avversario difficile"
15/09/2025
di Francesca Balestri