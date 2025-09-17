Sport

In meta nel Parco di Villa Serra, il verde di Comago set rugbystico per i giovanissimi dell'Amatori

di Gilberto Volpara

Villa Serra di Comago diventa sede di mete e placcaggi per un giorno. Succede dalle 17.30 del 18 settembre grazie alla passione dell'Amatori Rugby: società genovese che vanta una presenza forte tra le vallate del Polcevera e dello Scrivia.

 

A partire dal tardo pomeriggio, un'occasione di gioco, corse e gare di precisioni rivolte ai più piccoli che avranno, così, la possibilità di cimentarsi con la palla ovale. 

 

Dalle 19 aperitivo e presentazione delle squadre. 

Tags:

rugby villa serra

