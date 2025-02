In Liguria torna l'ipotesi dissalatore, Bucci: "Molte aree idonee in tutta la regione"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Un impianto di dissalazione? Serve a Genova, alla Liguria, all'Italia e al mondo. Dobbiamo utilizzare tutti gli elementi per ridurre il consumo di acqua dobbiamo scaricare in mare il meno possibile per evitare l'inquinamento e fare in modo che ci sia un riciclo come dovrebbe essere per tutte le materie prime." - lo ha detto il presidente della Liguria Marco Bucci, a margine della presentazione del nuovo depuratore di Cornigliano (leggi qui). Il tema è quello dell'ipotesi di riavviare il progetto per un dissalatore in Liguria.

Dove - "Per il dissalatore ci sono molte aree idonee in tutta la provincia e in Liguria, l'essenziale è che si possa fare un riciclo. Ma ci devono essere le tubature, cosa che costa, in più serve anche l'energia necessaria per distribuire l'acqua. Abbiamo la tecnologia e le menti per fare questi lavori, siamo molto avanti rispetto a tante altre città d'Italia. Ho presentato un progetto concreto al ministro anni fa, vediamo se troveremo i fondi per andare avanti" - ha concluso Bucci

