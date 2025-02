In Liguria la prima pedalata della stagione ciclistica, il 5 marzo si terrà la 62esima edizione del Torneo Laigueglia

Come ogni anno, la prima pedalata della stagione italiana di ciclismo avverrà in Liguria: il 5 marzo infatti si svolgerà la 62esima edizione del Trofeo Laigueglia, una delle corse storiche delle due ruote. Alla partenza nel borgo del savonese ci saranno 175 corridori divisi in 25 squadre, che si daranno battaglia lungo i 197 chilometri di percorso.

Il palazzo fasciato coi materassi - "Laigueglia è rimasto l'unico comune in Italia che organizza ancora una gara ciclistica e questo comporta uno sforzo importante sia dal punto organizzativo che dal punto di vista economico - ha rivendicato il sindaco di Laigueglia Giorgio Manfredi -. Però il Trofeo Laigueglia significa Laigueglia e quindi significa Liguria: uno sforzo che sosteniamo volentieri con grande impegno". Il primo cittadino poi ricorda un aneddoto, l'arrivo dei ciclisti dopo la discesa di Colla Micheri, 1,8 chilometri che con la pendenza del 15% in alcuni tratti rendeva complicato ai ciclisti fermarsi in 50 metri, per cui "dovevano tappezzare di materassi un palazzo perché qualche ciclista finiva lì. Adesso i materassi li usiamo per i turisti che arrivano a Laigueglia (ride, ndr)".

Regione europea dello sport - La manifestazione rientra nel calendario di Liguria Regione europea dello sport 2025. "Sarà un grande spettacolo agonistico anche perché il trofeo Laigueglia attira in generale tanti appassionati del ciclismo - sottolinea l'assessore regionale allo Sport Simona Ferro -. E non dimentichiamo che sarà la prima delle due gare che compongono l'8° Challenge Liguria, l'altra sarà il giro dell'Appenino, il tutto nell'ambito di Liguria Regione Europea dello sport 2025. Laigueglia vuol dire davvero avere un occhio su scorci stupendi e dare la possibilità alle persone che ancora non conoscono il nostro territorio di scoprirlo grazie a una un evento sportivo di caratura internazionale".

