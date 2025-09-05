“In alto mare”, il gioco-delitto interattivo al Galata Museo del Mare: iscrizioni entro il 10 settembre

Sabato 13 settembre, a partire dalle ore 17:00, il Galata museo del Mare di Genova si trasformerà in uno scenario di mistero e intrigo. Nella suggestiva cornice del più grande museo marittimo del Mediterraneo, andrà in scena “In alto mare-mistero e intrigo al museo”, un gioco-delitto interattivo ideato da Marta Brioschi, capace di unire letteratura, teatro e investigazione in un’unica esperienza coinvolgente.

Dopo il successo di Roma, il giallo si sposta a Genova - Dopo il tutto esaurito registrato a Roma con l’evento “Omicidio al St. Regis”, Marta Brioschi torna con una nuova murder mystery night ispirata al suo ultimo romanzo, “In alto mare”, pubblicato ad aprile 2025 da Be Strong Edizioni. L’evento, realizzato in collaborazione con GMPhotoagency, promette un’esperienza immersiva pensata per tutti gli appassionati del genere giallo.

Un’esperienza immersiva tra romanzo e realtà - “In alto mare – mistero e intrigo al museo” non è una semplice presentazione editoriale. L’obiettivo è creare un’occasione di socialità reale, in cui i partecipanti possano vivere in prima persona la trama del romanzo, interagendo con i personaggi e tra di loro. In un’epoca sempre più digitale, un modo per condividere sguardi, intuizioni e sorrisi attorno a un mistero da risolvere.

Il programma della serata - La serata inizierà con una breve presentazione del romanzo, seguita da una visita esclusiva al museo. Il momento centrale sarà il gioco investigativo: un vero e proprio gioco-delitto dal vivo, riservato a un massimo di 30 partecipanti, ambientato in uno scenario marittimo ricco di enigmi, sospetti e colpi di scena. A seguire, una cena a buffet con tutti i presenti, per concludere l’esperienza in un clima di condivisione e convivialità. Al termine dell’evento, ogni partecipante riceverà un attestato di partecipazione, un omaggio offerto dallo sponsor Fandis SpA e, per 8 partecipanti selezionati, un premio speciale da parte di Be Strong Edizioni.

Come partecipare - Per unirsi all’indagine e contribuire a risolvere il mistero, è necessario inviare la propria candidatura entro mercoledì 10 settembre scrivendo una mail a: mailto:info@bestrongedizioni.it.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.