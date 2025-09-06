Imprese ferroviarie europee: Feighan lascia, serve un nuovo segretario generale

ERFA avvierà la ricerca di un nuovo Segretario Generale che guiderà le attività dell’associazione a Bruxelles. ERFA, fondata nel 2002, è la portavoce delle aziende private e indipendenti di trasporto ferroviario merci attive nell’Unione Europea. Il Segretario Generale sarà responsabile della guida delle attività dell’associazione a Bruxelles.

La ricerca di un nuovo Segretario Generale è stata innescata dalle dimissioni di Conor Feighan dall’incarico. Feighan manterrà l’incarico fino al 31 ottobre e tornerà in Irlanda per proseguire la sua carriera. Da quando ha assunto l’incarico nell’agosto 2019, il Sig. Feighan ha svolto un ruolo importante nella politica europea del trasporto ferroviario merci, in particolare guidando le richieste di una legislazione che consenta l’esenzione e la riduzione dei canoni di accesso alle linee ferroviarie in risposta alla pandemia di COVID-19 e lavorando al previsto Regolamento sulla gestione della capacità delle infrastrutture ferroviarie.

ERFA avvierà ora il processo di selezione del nuovo Segretario Generale. Le candidature resteranno aperte fino al 24 settembre. ERFA presenterà quindi un gruppo di candidati selezionati per un colloquio.

Il Presidente di ERFA, Dirk Stahl, ha dichiarato: “Un sentito ringraziamento a Conor Feighan, che ha iniziato a lavorare nel 2019 parallelamente alla mia presidenza. Ha contribuito in modo significativo allo sviluppo dell’associazione e all’influenza che abbiamo avuto su importanti temi del trasporto ferroviario. È stato anche un piacere contribuire a far sì che il nostro evento annuale ERFA diventasse un evento importante per il settore del trasporto merci su rotaia, con tavole rotonde di alto livello e una partecipazione sempre maggiore”.

Il Vicepresidente di ERFA, Maciej Gladyga, ha proseguito: “Il successo di qualsiasi organizzazione è sempre radicato nella competenza e nell’impegno del team che ne gestisce le attività. Ho avuto il privilegio di essere membro del Consiglio di Amministrazione di ERFA durante il periodo in cui Conor ha ricoperto il ruolo di Segretario Generale. Si è sempre dedicato con dedizione al suo lavoro, affrontando le sue responsabilità con indipendenza e integrità. Per i membri del Consiglio di Amministrazione, non è stato solo un collega affidabile, ma anche un interlocutore prezioso e stimolante”.

Il Segretario Generale di ERFA, Conor Feighan, ha concluso: “È stato un onore per me guidare il team ERFA a Bruxelles negli ultimi sei anni. Sebbene il trasporto merci su rotaia abbia dovuto affrontare numerose sfide in questo periodo, ho avuto il piacere di lavorare con molte persone dedite allo sviluppo del settore. Vorrei cogliere l’occasione per ringraziare tutti i membri di ERFA per la fiducia riposta in me negli ultimi anni”.

