Imperia, usa il taxi per andare a rubare: denunciato pregiudicato

Un uomo prendeva il taxi per andare a saccheggiare auto e in appartamenti nelle diverse zone di Imperia, ma è stato individuato e espulso in maniera coatta dall'Italia. E' in esecuzione un decreto di allontanamento emesso dal prefetto di Imperia per motivi di pubblica sicurezza, con contestuale ordine questore. L'uomo, cittadino romeno, è ritenuto responsabile di un numero elevato di reati contro il patrimonio, commessi negli ultimi mesi e accertati grazie all'esame dei filmati delle telecamere di videosorveglianza comunali e private. La polizia ha accertato che il giovane operava prevalentemente di notte, spesso utilizzando il taxi per spostarsi da una zona all'altra della città o delle cittadine limitrofe, dove portava a termine i propri reati. Tra novembre del 2023 e fine marzo di quest'anno avrebbe commesso 25 furti e tentati furti su auto e 11 furti in negozi. Il bottino era spesso di pochi euro o oggetti rinvenuti sulle auto in sosta. Numerosi sono i precedenti a suo carico tuttora pendenti al tribunale di Imperia. Nel maggio del 2023 era stato arrestato a sottoposto a due misure cautelari in carcere, successivamente sostituite con i domiciliari. A novembre dello stesso anno, era stato arrestato per evasione e a dicembre la misura dei domiciliari gli è stata definitivamente revocata.