Imperia, successo per “Tramonto in forma alla Rabina”: benessere e sport al calar del sole

Si è svolto domenica 25 maggio presso il Parco La Rabina di Imperia l’evento “Tramonto in forma alla Rabina”, un’iniziativa all’insegna del benessere psicofisico, della socializzazione e dell’inclusione.

Oltre duecento persone hanno partecipato alle numerose attività proposte, tra cui yoga, tai chi, pilates, danza posturale e ginnastica dolce, tutte pensate per coinvolgere fasce d’età e livelli di preparazione diversi, in un contesto suggestivo come quello del lungomare al tramonto.

L’evento, promosso dalla Provincia di Imperia all’interno del programma nazionale GAME UPI 2.0 dell’Unione delle Province d’Italia, ha visto la collaborazione di numerose associazioni sportive del territorio e il supporto di istruttori qualificati.

L’obiettivo dichiarato è quello di promuovere stili di vita sani attraverso l’attività fisica all’aperto, ma anche di creare occasioni di socializzazione e partecipazione per tutta la comunità.

Presente all’appuntamento anche il sindaco di Imperia e presidente della Provincia, Claudio Scajola, che ha espresso grande soddisfazione per la riuscita dell’iniziativa:

“Eventi come questo dimostrano quanto sia importante offrire spazi e momenti per il benessere dei cittadini. La salute non è solo un fatto medico, ma uno stile di vita da sostenere e diffondere, anche attraverso occasioni di sport e condivisione come questa.”

Scajola ha inoltre annunciato che “Tramonto in forma alla Rabina", rappresenta solo il primo di una serie di eventi in programma. Tra i prossimi appuntamenti sono previste una festa dello sport a settembre e un evento conclusivo al Teatro Cavour a dicembre, sempre con l’obiettivo di valorizzare l’inclusione e la promozione dell’attività fisica per tutti.

L’iniziativa si inserisce in un contesto più ampio di riqualificazione e valorizzazione degli spazi pubblici: il Parco della Rabina è stato recentemente arricchito con nuove aree fitness, giochi per bambini, attrezzi sportivi e tavoli da picnic, confermando l’impegno dell’amministrazione nel rendere Imperia una città sempre più attiva, accogliente e sana.

