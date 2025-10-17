Imperia, stretta antimafia su appalti e autorizzazioni: più controlli nei cantieri e nei Comuni

Maggiore incisività nei controlli antimafia in provincia di Imperia, soprattutto su appalti e cantieri di opere pubbliche strategiche. È quanto emerso da un vertice interforze tenutosi questa mattina presso la Prefettura, presieduto dal prefetto Antonio Giaccari, con la partecipazione dei vertici provinciali delle forze dell’ordine. Al centro dell’incontro, la prevenzione amministrativa antimafia come strumento fondamentale per contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nel tessuto economico locale.





Non si tratta solo di controlli documentali: la Prefettura punta a intensificare anche gli accessi interforze nei cantieri, rafforzando così la rete di prevenzione già esistente. “Il carattere mutevole delle tecniche e delle modalità di ingerenza nell'economia da parte delle organizzazioni criminali – ha sottolineato il prefetto – impone la massima attenzione da parte di tutte le componenti del sistema di sicurezza. La legislazione antimafia assegna loro un ruolo fondamentale nel garantire la libera concorrenza tra imprese, l’ordine pubblico economico e l’affidabilità degli operatori”.





Nel corso dell’incontro, le forze di polizia hanno definito i raccordi operativi per l’attuazione della recente direttiva prefettizia rivolta alle amministrazioni locali, che estende il perimetro dei controlli antimafia anche al settore privato. In particolare, saranno oggetto di verifica i rapporti giuridici tra soggetti privati e pubblica amministrazione, come l’accesso a risorse pubbliche o il rilascio di atti abilitativi da parte dei Comuni (autorizzazioni, nulla osta, concessioni, ecc.).





Per sostenere questo ampliamento delle attività di controllo, è previsto anche un potenziamento degli uffici antimafia della Prefettura, con l’assegnazione di personale qualificato.

