Imperia: sequestrati i primi esemplari di 'funghi psichedelici'

Nel laboratorio dell'agenzia regionale Arpal per l'analisi delle droghe a Imperia a settembre 2025 sono stati consegnati per la prima volta dalle forze dell'ordine due campioni di funghi allucinogeni sequestrati in cui è stata individuata la presenza di psilocina, principio attivo dei cosiddetti 'funghi psichedelici'. È quanto emerge dal monitoraggio sul consumo di droghe tra il primo gennaio e il 31 ottobre 2025 svolto per conto della Procura di Imperia.

Nel laboratorio Arpal di Imperia sono stati analizzati 775 campioni di droghe nei primi dieci mesi del 2025 consegnati dalle forze dell'ordine per la determinazione quantitativa dei principi attivi THC, eroina, cocaina, MDMA (ecstasy) o per il riconoscimento qualitativo di sostanze sintetiche e farmaci.

L'hashish resta la sostanza stupefacente più diffusa nell'imperiese con 436 campioni analizzati pari al 56,3% del totale, seguita dalla cocaina con 151 campioni pari al 19,5%, dalla marijuana con 138 pari al 17,8%, da sostanze incognite con 40 pari al 5,2%, dall'eroina con 7 pari allo 0,9% e dall'MDMA con 3 pari allo 0,4% del totale. In calo il numero di campioni contenenti eroina, mentre cresce il numero di farmaci e sostanze sintetiche 'sostanze incognite' sequestrate.

Il laboratorio segnala inoltre un aumento dei farmaci da banco e delle nuove droghe sintetiche, alcune delle quali recentemente inserite nelle tabelle delle sostanze stupefacenti, costantemente aggiornate per tenere conto delle nuove molecole immesse sul mercato.

