Imperia, Scajola annuncia piano quinquennale per la manutenzione dei mille chilometri di strade provinciali

Un piano quinquennale di interventi per la manutenzione e la messa in sicurezza dei circa mille chilometri di strade provinciali dell’Imperiese. È quanto annunciato dal presidente della Provincia di Imperia, Claudio Scajola, durante l’incontro con i sindaci dell’entroterra intemelio a Dolceacqua, alla presenza del presidente della Regione, Marco Bucci, e di una delegazione regionale.

Strade – Scajola ha ribadito la necessità di risorse dedicate: «Le strade provinciali sono oltre mille chilometri e molte non sono in sicurezza. Non si possono distribuire i finanziamenti in base alla popolazione, ma in base ai chilometri da gestire». Da qui l’annuncio di un piano straordinario, sostenuto dalla Regione, che dovrebbe partire dal prossimo anno con una prospettiva di cinque anni.

Regione – Il presidente Marco Bucci ha assicurato l’impegno a definire insieme un percorso di finanziamenti che consenta alla Provincia di affrontare in maniera strutturata il tema della viabilità, particolarmente critico nelle aree interne.

Trasporti – Nel corso del vertice è emersa anche la questione del trasporto pubblico locale e delle corse saltate dagli autobus di Riviera Trasporti. «La società era in concordato, di fatto fallita – ha spiegato Scajola –. Ora è stato elaborato un piano strategico che si sta attuando. È chiaro che se le comunità locali vogliono più servizi, ogni servizio deve essere pagato».

Prospettive – L’obiettivo è garantire infrastrutture più sicure e servizi affidabili alle comunità dell’entroterra, superando ritardi e criticità che penalizzano cittadini e amministrazioni locali.

