Imperia: sabato la Festa dello Sport, per un futuro sano e inclusivo

Una giornata dedicata allo sport, all’inclusione e al benessere: sabato 27 settembre, dalle 14.30 alle 18.30, Calata Anselmi a Imperia ospiterà la Festa dello Sport, evento aperto alla cittadinanza e organizzato dalla Provincia di Imperia nell’ambito del progetto nazionale “G.A.M.E. UPI 2.0 – #Correggilostile team: insieme per il benessere e l’inclusione”, promosso dall’Unione delle Province d’Italia (UPI) in collaborazione con il Comune di Imperia, Anci Liguria e Coni.

Sarà un pomeriggio ricco di stand, dimostrazioni, giochi e incontri con campioni dello sport locale, pensato per avvicinare bambini, ragazzi e famiglie all’attività fisica, ma anche per trasmettere messaggi legati al rispetto, alla salute e all’inclusione sociale.

“La festa è un’occasione per scoprire il valore sociale ed educativo dello sport per tutti, che ci ricorda come l’attività fisica sia importante per improntare la propria crescita a un corretto stile di vita” – ha dichiarato il presidente della Provincia Claudio Scajola.

L’iniziativa rientra nel progetto nazionale G.A.M.E. UPI 2.0, pensato per incentivare uno stile di vita sano tra i giovani, contrastare la sedentarietà e abbattere barriere sociali e culturali attraverso lo sport.

Alle 14.30 è previsto un incontro con alcuni atleti imperiesi che si sono distinti in diverse discipline: il pallanuotista Cristian Gandini, l’ostacolista Oliver Mulas, i ballerini paralimpici Edo Pampuro e Chiara Bruzzese, e Simone Stella, leader del gruppo di danza Fresh ‘n Clean, che si esibirà in apertura.

Durante l’evento, i partecipanti riceveranno un “Passaporto dello Sportivo” e gadget ricordo. Per i più piccoli saranno presenti truccabimbi, giochi tradizionali e bolle di sapone giganti.

Numerose le associazioni sportive del territorio che parteciperanno alla giornata con stand e dimostrazioni: tra queste, UC Imperia, Imperia Basket, il Circolo Scacchistico Imperia, la Fondazione ISAH, Viva Sport Imperia, l’ASD San Camillo Pallamano, La Giraffa a Rotelle, Blu di Mare – Circolo Parasio, MTB Imperia, Ferocity Academy, ASD Mondovertigine, Rari Nantes Imperia, Imperia Volley, Imperia Rugby, il Circolo Tennis Imperia, ASD Maurina, Karate Fudoshin, OK Club Imperia, Infinity, Cerchio d’Oro, ASD Niche, Handarpermare e The Tigers Den.

