Imperia, ristruttura il suo magazzino invece di lavorare. Dipendente Arpal sospeso per otto mesi

di Redazione

La Finanza lo ha sorpreso impegnato in tante commissioni personali, per giunta con l'auto di servizio. Ora è indagato per peculato, truffa e false attestazioni

Giovedì 10 Marzo 2022