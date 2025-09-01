Imperia, raid vandalico sulla pista ciclabile: cinque minorenni identificati e denunciati

Hanno danneggiato con vernice rossa la pista ciclopedonale di Oneglia e le aree limitrofe, ma sono stati rapidamente identificati grazie alle immagini della videosorveglianza. Cinque minorenni sono stati denunciati al Tribunale per i Minorenni di Genova per una serie di atti vandalici compiuti nel pomeriggio del 29 agosto.

A segnalare l’accaduto è stato un cittadino, che ha allertato la Centrale Operativa della Polizia Locale dopo aver assistito in diretta all'imbrattamento di muri e strutture lungo la ciclabile nei pressi dell’ex stazione ferroviaria. L'intervento immediato degli agenti e l'analisi delle immagini delle telecamere hanno permesso di ricostruire con precisione quanto accaduto e risalire ai responsabili nel giro di poche ore.

Oltre alla pista ciclopedonale, i giovani vandali hanno colpito anche la galleria sotto il carcere, la pavimentazione, i marciapiedi e i giardini Toscanini, dove sono apparse scritte spray su muri e panchine.

Il Nucleo di Polizia Giudiziaria della Polizia Locale ha concluso l’indagine in tempi rapidissimi, sottolineando ancora una volta l’importanza del sistema di videosorveglianza cittadino nel contrasto agli atti di degrado urbano.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.