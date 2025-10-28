Imperia, progetto da 18 milioni per trasformare l’eliporto in infrastruttura intermodale

Un investimento da 18 milioni di euro punta a trasformare l’eliporto di Imperia in una moderna infrastruttura intermodale, capace di attrarre turismo e collegamenti business con Genova, Nizza e Monaco. La proposta è stata presentata dalla società Infracorp e l’Amministrazione comunale ha già riconosciuto l’interesse pubblico preliminare, avviando l’iter procedurale necessario.





Secondo Claudio Scajola, sindaco di Imperia, il progetto prevede la costruzione di un nuovo edificio su tre livelli, integrato nel paesaggio costiero tra Porto Maurizio e Oneglia, con spazi dedicati a attività commerciali, ristorazione, fitness e uffici gestionali. È inoltre prevista una terrazza panoramica e una piazza sul mare, accessibile al pubblico, con solarium, belvedere e teatro all’aperto.





Il primo cittadino ha sottolineato come l’iniziativa rappresenti un “primo passo di un percorso che dovrà seguire il suo iter e che ci auguriamo si svilupperà in modo positivo”, evidenziando il potenziale impatto occupazionale e turistico dell’opera, “non soltanto per il nostro comune”.





Scajola ha infine ricordato come il progetto confermi il ruolo di Imperia come città simbolo di cambiamento, rinascita e trasformazione, grazie alla credibilità e all’efficienza dimostrate negli ultimi anni.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.