Imperia: operaio muore investito da rimorchio

Un operaio cinquantenne ha perso la vita dopo essere stato investito dal rimorchio di un mezzo pesante nel cortile di un’azienda lungo la strada provinciale per Lucinasco, nell’entroterra di Imperia.

Sul posto sono intervenuti il personale sanitario del 118, i vigili del fuoco, i carabinieri e gli operatori dell’ufficio infortunistica sul lavoro della Asl 1. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle autorità competenti.

Luca Maestripieri, segretario generale Cisl Liguria, esprime cordoglio per l’ennesima morte sul lavoro e sottolinea che non si tratta di fatalità: spesso gli incidenti nascono da carenze organizzative e mancata prevenzione. La sicurezza deve diventare un pilastro del lavoro, con controlli più rigorosi, formazione obbligatoria e investimenti in procedure e spazi sicuri. Serve un confronto immediato tra istituzioni, aziende e parti sociali per fermare questa emergenza.

