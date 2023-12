Imperia, nuovo sportello consulenza specialistica con la Convenzione Arte-Scuola edile

Un nuovo sportello informativo dedicato alla consulenza specialistica in tema di formazione e orientamento al lavoro grazie alla convenzione siglata da Arte Imperia e Scuola Edile Imperia - Comitato Paritetico Territoriale, organismo formativo accreditato dalla Regione Liguria, che garantirà un ulteriore importante servizio alla cittadinanza. Lo sportello sarà attivo il martedì pomeriggio, dalle ore 14.30 alle ore 17.30, a partire da domani, 5 dicembre, presso il Centro Servizi all'Utenza di Arte sito in piazza Ricci 2. "Due realtà estremamente importanti del territorio imperiese come Arte e Sei-Cpt collaborano a un progetto significativo che amplia la già vasta gamma di servizi che il Centro di piazza Ricci offre alla cittadinanza - ha detto l'assessore regionale alla Formazione Marco Scajola -. Come Regione stiamo investendo fortemente sulla formazione. Aprire uno sportello di questo genere è un ulteriore passo significativo verso i cittadini che potranno avere un supporto per entrare, o rientrare, nel mondo del lavoro e per conoscere meglio le enormi possibilità formative che la Liguria sta offrendo in questi anni anche grazie alle risorse, senza precedenti, derivanti dal Fondo sociale europeo".

"L'apertura di questo nuovo sportello è il risultato di un progetto significativo e del generale, grande, operato che si sta portando avanti sul territorio imperiese per supportare le fasce più deboli - ha detto l'assessore comunale ai Servizi Sociali Laura Gandolfo -. Mi auguro che l'impegno comune possa portare ausilio a chi è in difficoltà e, soprattutto, a chi patisce la mancanza di un lavoro, componente fondamentale per tutte le persone". "L'obiettivo è quello di fornire sempre più servizi ai cittadini, partendo dai nostri assegnatari - spiega l'amministratore unico di Arte Imperia Antonio Parolini -. Questo sportello garantirà supporto alle persone più fragili che necessitano un consiglio, un aiuto o una semplice informazione per trovare un'occupazione o il corso di formazione a loro più adatto. In questo anno di attività il nostro Centro Servizi ha dato grandi risultati, ma vogliamo migliorare ancora ed essere sempre più vicini ai cittadini".