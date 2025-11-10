Imperia: la scuola Nazario Sauro celebra la giornata mondiale della gentilezza

In occasione della Giornata Mondiale della Gentilezza, giovedì 13 dicembre dalle ore 19 alle ore 20, su Radio Spazio Ivrea, gli studenti dell’Istituto Comprensivo Nazario Sauro a indirizzo musicale di Imperia saranno protagonisti della trasmissione “Spazio Costruiamo Gentilezza”.

Durante la puntata, condotta dai professori Luca Nardi, Alessandra Militello, Lorenzo Lozza e Daniela Ferro, i ragazzi racconteranno i loro gesti di gentilezza e le attività realizzate nell’ambito del Progetto Nazionale “Costruiamo Gentilezza”, che promuove i valori della collaborazione, fiducia, rispetto reciproco e inclusione.

Gli studenti che hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa, partecipando ai Giochi della Gentilezza nelle prime settimane di scuola, spiegheranno insieme ai docenti di educazione motoria Carmine Cataldo e Barbara Ramoino, ciò che hanno imparato misurandosi con buone pratiche di cooperazione e mutuo aiuto.

Nel corso della trasmissione si parlerà inoltre dell’Albero della Gentilezza che sarà realizzato con la collaborazione “gentile” di un esperto intagliatore facente parte della Pro Loco di Villa Viani e del GIL, Gentilezza Interna Lorda, un originale indice di misurazione ispirato al discorso di Robert Kennedy sul PIL e al concetto di FIL, Felicità Interna Lorda del Buthan.

Non mancherà un approfondimento sui “Colori gentili”, una bella proposta di cui i ragazzi parleranno in diretta con un assessore al quale verrà proposta la delega alla Gentilezza.

"Nell’unica scuola secondaria di primo grado della città con percorsi a indirizzo musicale non potevano mancare iniziative che includessero la musica, che diventa veicolo di solidarietà. Grazie ai docenti del corso musicale, quest’anno il concerto di Natale della scuola sarà organizzato in collaborazione con la Croce Rossa Italiana di Imperia. L’evento avrà la finalità solidale di contribuire alla raccolta fondi per sostenere l’attività di volontariato di un’organizzazione che presta il proprio servizio in città e su tutto il territorio per soccorrere chi ha bisogno" spiegano i docenti.

