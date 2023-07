Imperia, inaugurato un nuovo tratto della pista ciclabile

E' stato inaugurato, alla presenza del sindaco di Imperia e presidente della provincia, Claudio Scajola e dell'assessore regionale Marco Scajola, il nuovo tratto di pista ciclabile, di circa due chilometri e mezzo, che congiunge il rione di Borgo San Moro alla Galeazza, passando per l'ex stazione a la Rabina.

L'apertura del nuovo tratto ha rappresentato anche una novità per la viabilità e la mobilità urbana. Da un lato sono stati aperti al traffico veicolare i nuovi collegamenti stradali tra via Garessio, via Berio e Borgo San Moro, dove entrerà a pieno regime la nuova rotonda; dall'altro, prende il via il nuovo servizio Shuttle, con l'obiettivo di unire la stazione ferroviaria al centro cittadino. Una navetta elettrica, gratuita, permetterà a chi raggiunge in treno Imperia di ritrovarsi in pochi minuti alla stazione degli autobus di Largo Nannolo Piana, nel centro di Oneglia.

"Abbiamo aperto un anno fa la ciclabile a Ponente - ha affermato il sindaco Scajola - adesso apriamo quella a Levante. Non è solo ciclabile e pedonabile con i suoi suggestivi scorci, ma è anche una rivoluzione della viabilità. Si apre per la prima volta l'argine destro con l'Aurelia direttamente al ponte dell'Impero e contemporaneamente si apre via Garessio, che potrà raggiungere in maniera rettilinea via Berio e piazza Dante. Finalmente colleghiamo grazie a questa nuova viabilità la stazione ferroviaria con la stazione degli autobus, in piazza Dante, con un servizio che partirà la mattina alle 5.30 col primo treno fino all'ultimo treno a mezzanotte".