Imperia, inaugurato il Pet Store Conad con lo slogan "In alto le ciotole per una nuova apertura"
di Simone Galdi
Intervengono Eva Dominici (socio Conad), Maurizio Massucco (resp. rapporto soci Liguria Conad Nord Ovest), Andrea Desulcis (socio Conad)
Telenord a Imperia per seguire l'inaugurazione del Pet Store Conad con lo slogan "In alto le ciotole per una nuova apertura", un punto commerciale specifico per gli amici a quattro zampe dell'uomo. Intervengono, intervistati da Simone Galdi, Eva Dominici (socio imprenditore Conad), Maurizio Massucco (responsabile rapporto soci Liguria Conad Nord Ovest), Andrea Desulcis (socio imprenditore Conad)
