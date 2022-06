Imperia, il comandante della Vespucci: "Lo spirito di squadra è quello che conta"

di Anna Li Vigni

Da settembre 2021 Massimiliano Siragusa è al comando della nave più longeva della Marina Militare italiana

Da settembre del 2021 Massimiliano Siragusa è al comando dell'Amerigo Vespucci. "L'emozione è grandiosa e si rinnova di giorno in giorno. Purtroppo è un incarico che dura solo un anno. Fantastico connubio in Liguria con le Frecce Tricolori. Una emozione che condivido con i 264 membri del mio equipaggio che sono felici di essere qui e di cui 14 sono ufficiali e una cinquantina sono sottoufficiali. Importante è lo spirito di squadra", sottolinea comandante della Vespucci.

La lunghezza della nave è di 101 metri.

Ci sono varie campane a bordo e si devono conoscere le diverse funzioni che esse hanno. Qualche scaramantico ha appeso una testa d'aglio dentro la campana che nessun marinaio vorrebbe sentir suonare: quella IN CASO DIabbandono della nave.

"Una nave complessa e antica che a febbraio 2022 ha compiuto 91 anni ed è la più longeva della Marina Militare italiana, non solo bella ma tenuta in perfette condizioni di funzionamento. Il metodo del fischietto è quello che funziona meglio per impartire gli ordini delle vele", spiega il comandante.