Imperia: fiamme sulle alture nei pressi dell'autostrada

Un incendio è divampato nel pomeriggio sulle alture di Imperia, in un’area particolarmente vicina al viadotto autostradale sull'Impero. Le fiamme, alimentate dal vento, si sono rapidamente propagate tra la vegetazione secca, generando una densa coltre di fumo visibile da diversi punti della città. Sul posto sono intervenute immediatamente più squadre dei Vigili del Fuoco, supportate dal personale della Protezione Civile e dai volontari antincendio boschivo.

Le operazioni di spegnimento si presentano complesse a causa della conformazione del terreno, che rende difficile l’accesso ai mezzi. In via precauzionale l’autostrada è costantemente monitorata, anche se al momento non si registrano disagi significativi al traffico. Le autorità invitano cittadini e automobilisti alla prudenza e a evitare la zona per non intralciare gli interventi in corso. Le cause del rogo sono ancora da accertare.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.