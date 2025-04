Imperia, fermato con hashish e coltello alla stazione dei bus: arrestato 33enne senza fissa dimora

Si aggirava con fare sospetto nell’area di sosta degli autobus urbani in via Matteotti, a Imperia, quando una pattuglia dei carabinieri lo ha fermato per un controllo. Addosso aveva un coltello, otto dosi di hashish pronte per la vendita e contanti ritenuti frutto dell’attività illecita. È finito in manette un 33enne di origine egiziana, senza fissa dimora.

Controlli notturni – L’arresto è avvenuto nella notte di sabato, durante i controlli svolti dall’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Imperia. L’uomo, notato per l’atteggiamento sospetto nei pressi della stazione dei bus, è stato sottoposto a una perquisizione personale.

Materiale sequestrato – I militari hanno rinvenuto un coltello e circa 20 grammi di hashish, suddivisi in otto dosi pronte per essere vendute. In tasca aveva anche 355 euro in banconote di piccolo taglio. Tutto il materiale è stato sequestrato.

Arresto in flagranza – Il 33enne è stato arrestato in flagranza di reato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. È stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Caserma Somaschini, in attesa delle decisioni dell’Autorità Giudiziaria.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.