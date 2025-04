Genova, ruba ponteggi da un cantiere e li nasconde in garage: arrestato 64enne

Aveva trasformato un garage in un vero e proprio magazzino di oggetti rubati, tra ponteggi, attrezzi da lavoro e apparecchiature elettroniche. Un uomo di 64 anni, genovese, è stato arrestato dalla Polizia di Stato per furto aggravato e denunciato per ricettazione. A incastrarlo è stata una segnalazione arrivata nella serata di ieri al 112, che indicava un furto in corso in un cantiere nella zona di Sturla.

Il furto e la fuga – All’arrivo delle pattuglie dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico e del commissariato di San Fruttuoso, l’uomo stava già armeggiando nei pressi del cantiere. Alla vista delle volanti ha tentato la fuga, cercando rifugio all’interno di un garage, dove è stato poi bloccato dagli agenti.

Il ritrovamento – All’interno del locale i poliziotti hanno rinvenuto 70 pali per ponteggi, 60 pedane, numerosi morsetti e altri materiali da cantiere. Ma l’inventario non si è fermato qui: computer, telefoni, server, materiale per saldature, vernici, solventi, viti e bulloni. Una vera e propria ferramenta abusiva, con merce presumibilmente sottratta da più cantieri.

Box sospetti – Durante la perquisizione, l’uomo è stato trovato in possesso di un mazzo di chiavi contrassegnate con la dicitura “box”, capaci di aprire altri garage intestati a terzi. In uno di questi è stata scoperta una Jeep registrata a nome di un’azienda, in un altro ancora un tornio, un trapano industriale e ulteriore materiale elettrico. Il 64enne non ha saputo fornire spiegazioni sulla provenienza degli oggetti.

Sistema di sorveglianza – A completare il quadro, l’intervento della Polizia Scientifica ha rivelato che il garage in cui l’uomo si era rifugiato era dotato di un sistema di videosorveglianza privato, installato autonomamente dal 64enne. Il server collegato alle videocamere monitorava sia l’interno del box sia l’ingresso dell’edificio.

