Imperia: arriva il pesto da 1000 euro al chilo, ecco la ricetta

Il pesto alla genovese si trasforma in un prodotto da alta cucina, raggiungendo prezzi che possono arrivare fino a 1000 euro al chilo. Questo capolavoro gastronomico è frutto dell’idea di Maurizio Viani, imprenditore di Imperia e proprietario dell'azienda Nauplia, che ha presentato sul mercato EPesto, una versione esclusiva della celebre salsa ligure. Il segreto della sua unicità? Una ricetta che proviene dalla tradizione familiare, tramandata dalla nonna e ispirata a quella originale della Confraternita dei Cavalieri del Pesto, combinata con una selezione di ingredienti di altissima qualità.

Ogni componente di EPesto, rivela il Corriere della Sera, è scelto con la massima attenzione: basilico Dop di Genova Prà, Parmigiano Reggiano Veteris stagionato per 15 anni, pecorino sardo Dop affinato per 55 mesi, olio extravergine di oliva Dop, aglio di Vessalico e pinoli di San Rossore, tutti raccolti a mano. Viani non si limita a selezionare gli ingredienti con cura, ma attribuisce grande importanza anche agli strumenti di lavorazione.

"Il basilico viene pestato nel mortaio di pietra, mentre i pinoli e gli altri ingredienti sono trattati nel legno. Stiamo testando diverse varianti di mortaio per preservare l'autenticità della ricetta e raggiungere la perfezione", afferma. Questa attenzione maniacale ai dettagli fa di EPesto non solo un prodotto, ma un vero e proprio gioiello della gastronomia. "Il nostro scopo è creare un pesto senza pari al mondo, e il prezzo riflette la qualità dei suoi ingredienti e il processo artigianale. Non si tratta di un prodotto per tutti, ma è pensato per la ristorazione gourmet e per chi cerca il meglio", aggiunge Viani.

