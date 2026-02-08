Imperia: a fuoco abitazione, coniugi salvi ma immobile inagibile

Paura nella notte nell’Imperiese, dove un appartamento è stato devastato da un incendio scoppiato intorno alle 2.30, probabilmente a causa di una stufa a pellet. A dare l’allarme sono stati i due residenti, marito e moglie, riusciti a uscire di casa prima che fiamme e fumo invadessero i locali.





Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale sanitario del 118 e i carabinieri. L’incendio ha interessato due stanze dell’abitazione, provocando danni ingenti e rendendo l’immobile inagibile almeno per la giornata di oggi.





I coniugi, fortunatamente illesi, sono stati assistiti dai soccorritori per lo stato di choc. In giornata è previsto un sopralluogo tecnico per valutare le condizioni dell’edificio; non si esclude la presenza del sindaco Mattia Gandolfi.

