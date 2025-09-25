Impararte compie 18 anni: oltre 300 docenti all’open day per la scuola a Palazzo Ducale

Oltre 300 insegnanti, circa 60 realtà culturali coinvolte tra musei, biblioteche, archivi e centri di ricerca: questi i numeri della XVIII edizione di Impararte, l’iniziativa ideata da Palazzo Ducale che ogni anno offre un punto di incontro tra il mondo della scuola e l’offerta educativa della città.

L’evento si è svolto nei Saloni del Maggiore e del Minor Consiglio e ha visto l’intervento inaugurale della presidente di Palazzo Ducale Sara Armella, della direttrice Ilaria Bonacossa, della responsabile dei Servizi Educativi Maria Fontana e della dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria Nadia Dalmasso.

"Con questa diciottesima edizione, Impararte diventa maggiorenne – ha dichiarato la presidente Armella – ed è bello che una delle mie prime uscite pubbliche coincida con un progetto che guarda ai giovani. La cultura deve essere al centro della loro crescita, e Palazzo Ducale continuerà a impegnarsi per attrarli con proposte di qualità". .

Impararte si conferma un salone dell’orientamento culturale per i docenti, offrendo un’occasione preziosa di confronto diretto con le realtà del territorio. Ogni ente partecipante ha illustrato i propri percorsi educativi attraverso workshop e momenti di dialogo, dando vita a una rete virtuosa tra scuola e cultura.

Le proposte presentate sono raccolte nell’omonima pubblicazione annuale “Impararte”, curata da Palazzo Ducale e distribuita gratuitamente a oltre 10.000 insegnanti tra scuole e famiglie, già entro la fine di agosto.

Un appuntamento che, edizione dopo edizione, si consolida come un pilastro della formazione culturale per studenti e insegnanti, con l’obiettivo di rendere la scuola sempre più aperta al territorio e alle sue eccellenze.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.