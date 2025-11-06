Immigrazione: necessità o emergenza? A Telenord il Dossier Statistico 2025
di Redazione
Approfondimenti e commenti sui numeri più recenti di un fenomeno da governare
Oggi parliamo di immigrazione: è una necessità o un’emergenza? Per analizzare dati e tendenze del 2025, intervengono a Telenord Andrea Torre, redattore regionale del Dossier Immigrazione, direttamente in studio, e in collegamento Deborah Erminio, redattrice regionale del Dossier, che ci offriranno approfondimenti e commenti sui numeri più recenti.
