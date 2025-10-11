Imballaggio del futuro: biodegradabile, intelligente e ricavato dagli scarti agroalimentari

Il futuro del packaging sarà sempre più sostenibile, biodegradabile e "intelligente". A guidare la trasformazione è la ricerca condotta da Annalisa Apicella, del Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università di Salerno, impegnata nello sviluppo di rivestimenti innovativi per imballaggi destinati ai settori alimentare e farmaceutico.

La sfida è duplice: ridurre l’impatto ambientale degli imballaggi e prolungare la conservazione degli alimenti, rispondendo alle richieste di sostenibilità e sicurezza sempre più forti da parte dell’industria e dei consumatori. In questo contesto, i materiali sviluppati nei laboratori salernitani sono composti da polimeri riciclati, monomateriali completamente riciclabili o biodegradabili e progettati per essere conformi ai requisiti del nuovo regolamento europeo sugli imballaggi (PPWR), che impone dal 2030 il solo utilizzo di packaging riciclabile.

Una delle innovazioni chiave è l’introduzione di coating biodegradabili ad alta barriera capaci di rilasciare sostanze protettive – come antiossidanti e antimicrobici naturali – direttamente a contatto con il cibo. Questi rivestimenti “aumentati” non si limitano più a proteggere l’alimento, ma contribuiscono a prolungarne la shelf-life, migliorandone la sicurezza e riducendo gli sprechi.

La ricerca punta anche sull’economia circolare: molti dei principi attivi utilizzati provengono da scarti agroalimentari, come la sansa e le acque di vegetazione delle olive, ricche di polifenoli. Questi sottoprodotti, altrimenti inquinanti, vengono trasformati in risorse preziose per la creazione di film attivi biodegradabili.

