Iliad investe in energia solare, accordo decennale con Metlen per parco fotovoltaico

Iliad e Metlen Energy & Metals hanno firmato un contratto di acquisto di energia rinnovabile della durata di dieci anni. L’accordo, valido dal 1° gennaio 2026, prevede la fornitura di energia prodotta da un nuovo parco fotovoltaico in provincia di Latina, con una potenza complessiva di 15,2 MWp.

Energia pulita – Il parco solare da cui proverrà l’energia sarà dotato di quasi 25mila pannelli fotovoltaici e garantirà a Iliad una fornitura annua di circa 20 gigawattora. Secondo le stime, si tratta di una quantità di energia sufficiente a coprire il consumo medio annuale di oltre 7.400 famiglie composte da quattro persone. Il progetto rappresenta un passo concreto verso l’obiettivo di riduzione delle emissioni dichiarato dall’azienda.

Riduzione emissioni – L’intesa con Metlen Energy & Metals si inserisce nel piano di decarbonizzazione di Iliad, che punta a ridurre del 90% le proprie emissioni nette entro il 2050. L’operazione è il secondo contratto Ppa sottoscritto in Italia dal gruppo, dopo quello annunciato nel 2023. “Questo nuovo accordo rappresenta un ulteriore passo nel nostro percorso verso la sostenibilità”, ha dichiarato Benedetto Levi, amministratore delegato di Iliad, che ha sottolineato l’impegno della società nel coprire il 50% dei propri consumi diretti con energia rinnovabile entro il 2035.

Partnership strategiche – Il contratto rientra nella strategia di Metlen per consolidare la propria presenza nel mercato italiano delle energie rinnovabili. “Questo accordo con Iliad rappresenta un’operazione fondamentale per il nostro portafoglio italiano e un modello per le future partnership aziendali a sostegno della transizione energetica dell’Italia”, ha affermato Nikos Papapetrou, rappresentante del gruppo greco.

Contesto nazionale – L’iniziativa si inserisce in un più ampio scenario di transizione energetica in Italia, dove le imprese stanno ricorrendo sempre più a contratti Ppa per assicurarsi forniture stabili di energia verde. Questi strumenti contrattuali a lungo termine stanno assumendo un ruolo chiave per raggiungere gli obiettivi europei di neutralità climatica e per stimolare lo sviluppo di nuovi impianti rinnovabili sul territorio.

Capacità produttiva – Il nuovo parco fotovoltaico che alimenterà l’intesa tra Iliad e Metlen avrà una potenza di 15,2 megawatt di picco. Si tratta di una capacità che, in linea con l’attuale evoluzione del settore, permette una produzione costante su scala locale, contribuendo alla sicurezza energetica del sistema elettrico nazionale.

Prospettive – Con questo nuovo passo, Iliad rafforza la propria politica ambientale e consolida il proprio posizionamento tra le aziende del settore telecomunicazioni impegnate nella riduzione dell’impatto climatico. L’accordo siglato con Metlen evidenzia inoltre l’interesse delle aziende energetiche internazionali nel rafforzare la loro operatività in Italia attraverso alleanze strategiche legate alla sostenibilità.

