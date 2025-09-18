Il vice ministro Rixi a Telenord: "Settore nautico non può fare la fine dell'automotive"
di Gilberto Volpara
"Un settore da tutelare". Queste le parole del vice ministro, Edoardo Rixi, in apertura del Salone Nautico di Genova sul momento della nautica. Il video.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Tags:rixi nautica
Condividi:
Altre notizie
Zoppas (Ice): "Aumentato l'interesse internazionale sul Salone di Genova"
18/09/2025
di Gilberto Volpara
Sindaco Salis a Telenord: "Problemi infrastrutturali per il Salone e Genova? No, opportunità"
18/09/2025
di Gilberto Volpara
Salone Nautico, tra lusso e disillusione: la nautica popolare è scomparsa?
18/09/2025
di Carlotta Nicoletti
Formenti, il presidente di Confindustria Nautica: "Genova sia più attraente e raggiungibile"
18/09/2025
di Gilberto Volpara