Il vice ministro Rixi a Telenord: "Settore nautico non può fare la fine dell'automotive"

di Gilberto Volpara

"Un settore da tutelare". Queste le parole del vice ministro, Edoardo Rixi, in apertura del Salone Nautico di Genova sul momento della nautica. Il video. 

