Il Trofeo Caravella spegne 38 candeline: presentata in Municipio l'edizione 2026

È pronto a partire il 38° Trofeo Caravella, la storica manifestazione di calcio giovanile organizzata dal 1987 dal Molassana 1918. L’edizione 2026, presentata nell’Auditorium del Municipio IV Media Val Bisagno, è tutta nel segno della tradizione: anche quest’anno, infatti, il torneo si svolgerà nella settimana di Pasqua, dal 30 marzo al 6 aprile. Non cambia, ovviamente, la sede: l’iconico impianto sportivo del Molassana 1918 a Ca’ De Rissi, con i suoi tre campi da calcio, è pronto ad accogliere oltre 1500 atleti ed atlete di 115 formazioni, per un totale di 35 società iscritte. Le squadre iscritte alla competizione maschile sono suddivise per età dalla leva 2009 alla leva mista 2019/2020. In campo anche squadre femminili nelle categorie Under 12 e Under 15.

“La partecipazione al Trofeo Caravella da parte delle società genovesi e liguri è come sempre altissima, a conferma di quanto il tessuto sportivo e associativo del territorio sia legato a questa grande manifestazione che rientra di diritto tra i principali e più antichi tornei di calcio giovanile della città – spiega Roberto Meligrana, direttore generale del Molassana 1918 –. Un torneo come questo, che prevede otto giorni di calcio non-stop con servizio bar e ristorazione, non sarebbe certo possibile senza le decine di volontari che ogni anno si rimboccano le maniche e si mettono a disposizione della società. A loro, e a tutti i partner pubblici e privati che credono nel nostro progetto anno dopo anno, va il nostro più sentito ringraziamento”.

Alla presentazione ufficiale del torneo erano presenti il vicepresidente della Regione Liguria Simona Ferro, la consigliera del Comune di Genova Erika Venturini, l’assessore allo Sport del Municipio IV Roberto D’Avolio e le principali istituzioni sportive del territorio: il presidente del CONI Antonio Micillo, il presidente della FIGC Giulio Ivaldi e Roberto Romeo in rappresentanza di AIA Liguria.

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