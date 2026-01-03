Il tour di Moby Dick: incontri a Milano, Torino e nelle biblioteche di Genova

La mostra “Moby Dick. La balena. Storia di un mito dall’antichità all’arte contemporanea”, che esce dagli spazi espositivi per incontrare il pubblico attraverso una serie di appuntamenti tra Milano, Torino e Genova. Un vero e proprio tour culturale che mette in dialogo arte contemporanea, letteratura e riflessione scientifica.

Un gennaio dedicato alla balena più celebre

Si apre un gennaio particolarmente intenso per la mostra “Moby Dick. La balena. Storia di un mito dall’antichità all’arte contemporanea”, che esce dagli spazi espositivi per incontrare il pubblico attraverso una serie di appuntamenti tra Milano, Torino e Genova. Un vero e proprio tour culturale che mette in dialogo arte contemporanea, letteratura e riflessione scientifica.

Milano: la presentazione del catalogo alle Gallerie d’Italia

Giovedì 8 gennaio, alle ore 18, le Gallerie d’Italia di Milano ospiteranno la presentazione del catalogo della mostra, edito da Allemandi. A guidare l’incontro sarà Ilaria Bonacossa, direttrice di Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura e curatrice della mostra, affiancata dall’altra curatrice Marina Avia Estrada.

Interverranno anche alcuni artisti contemporanei coinvolti nel progetto, tra cui Marzia Migliora, autrice di un’opera realizzata appositamente per la mostra, oltre agli autori del catalogo Carlo Antonelli e Tony di Natale, consulente scientifico dell’esposizione. Il catalogo si presenta come una narrazione ricca di rimandi e contaminazioni, con contributi che spaziano tra diversi ambiti artistici e scientifici.

Torino: Moby Dick tra letteratura e interpretazioni simboliche

Martedì 13 gennaio la balena di Melville approda a Torino. Alle ore 18, presso la Sala gioco del Circolo dei Lettori, si terrà un incontro con la curatrice Ilaria Bonacossa e alcuni studiosi del capolavoro di Hermann Melville: Andrea Carosso, Carmen Concilio e Valentina Romanzi.

L’appuntamento intende ripercorrere la fortuna dell’opera e approfondirne le molteplici letture storiche e simboliche, nel dialogo tra arte e letteratura. L’incontro è realizzato con il patrocinio del Dipartimento di Lingue e Letterature straniere e Culture moderne dell’Università di Torino.

Genova: il libro dietro la mostra nelle biblioteche cittadine

Il percorso prosegue a Genova con un ciclo di incontri dal titolo “Il libro dietro la mostra Moby Dick. La balena”, ospitati in diverse biblioteche cittadine. Gli appuntamenti offriranno occasioni di approfondimento e presentazione della mostra, coinvolgendo curatori e collaboratori del progetto.

Ecco le date:

14 gennaio, ore 17

Biblioteca Berio

Incontri di presentazione della mostra nelle Biblioteche di Genova

21 gennaio, ore 16

Biblioteca Benzi

Michela Murialdo, Assistente di Ilaria Bonacossa nella curatela della mostra

22 gennaio, ore 17

Biblioteca Saffi

Ilaria Bonacossa e Michela Murialdo

27 gennaio, ore 16.30

Biblioteca di storia dell'arte – Docsai

Ilaria Bonacossa

Direttrice di Palazzo Ducale e curatrice della mostra

