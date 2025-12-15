“Il tesoro nelle mani: il Natale artigiano” è uno spazio di Liguria Live a Telenord dedicato al valore dell’artigianato locale come patrimonio culturale, economico e umano, particolarmente significativo nel periodo natalizio. Al centro le mani, la creatività e la passione degli artigiani, raccontando storie di tradizione, innovazione e qualità che rendono unico il Made in Liguria.

In studio a Telenord interviene Luca Costi di Confartigianato, che offre una panoramica sul ruolo dell’artigianato nel tessuto economico del territorio, sulle sfide del settore e sulle opportunità legate al Natale come momento di rilancio dei consumi consapevoli, e in collegamento Manuel Cabras, titolare de “Le delizie dell’amico”, che porta la testimonianza diretta di chi ogni giorno trasforma materie prime e saperi tradizionali in prodotti artigianali di eccellenza, raccontando il valore del lavoro manuale e il rapporto con i clienti.

Lo spazio televisivo affronta il significato dell’artigianato come tesoro da custodire e tramandare, il Natale come occasione per riscoprire prodotti autentici e filiere locali, la centralità della qualità, della sostenibilità e dell’identità che stanno dietro alle produzioni artigiane, oltre alle prospettive future del settore tra tradizione e innovazione. L’obiettivo è valorizzare l’artigianato come scelta consapevole e responsabile, capace di unire economia, cultura e comunità, invitando il pubblico a riscoprire il valore di un regalo fatto con le mani e con il cuore.

