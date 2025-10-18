Il Teatro Necessario compie 20 anni: presidente Mirella Cannata illustra nuova stagione a Telenord

Il Teatro Necessario, la compagnia teatrale nata all’interno del carcere di Marassi e fondata da Sandro Baldacci, festeggia i suoi vent’anni di attività.



Composta da attori detenuti, la compagnia ha rappresentato negli anni un’importante occasione di riscatto e crescita personale attraverso l’arte e la cultura.

Con l’inizio della nuova stagione, la presidente Mirella Cannata sottolinea a Telenord il valore umano e sociale del progetto, che continua a coinvolgere e trasformare vite anche oltre le sbarre.

