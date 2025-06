“Il Teatro è tuo”: cultura e inclusione nella nuova stagione del Teatro Nazionale di Genova

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

“La politica deve lasciare la cultura libera di esprimersi e tornare ad essere centrale nella nostra città”. Con queste parole la sindaca Silvia Salis è intervenuta alla presentazione della nuova stagione del Teatro Nazionale, sottolineando il ruolo fondamentale che la cultura deve avere nella vita civica e sociale. Un messaggio chiaro, che pone l’accento sulla necessità di proteggere e valorizzare l’arte come strumento di inclusione, crescita collettiva e libertà.

Un evento che va oltre la presentazione - Come ormai da tradizione, il direttore del Teatro Davide Livermore e il presidente Alessandro Giglio hanno trasformato la conferenza stampa in un vero e proprio evento culturale. Giovani attori hanno dato voce a testi teatrali, la musicista Elasi ha creato un’atmosfera sonora dal vivo e vari ospiti, tra cui rappresentanti istituzionali e sponsor come Compagnia di San Paolo, Iren e Fondazione Carige, hanno mostrato il forte sostegno al progetto. Anche il presidente della Regione, Marco Bucci, ha fatto arrivare un messaggio di saluto in video.

“Il Teatro è Tuo”: un messaggio di Inclusione - Al centro della campagna promozionale della nuova stagione campeggia lo slogan “Il teatro è tuo”, che Livermore ha scelto come sintesi del progetto culturale del Teatro Nazionale. Non si tratta solo di spettacoli, ma di un’esperienza collettiva, un luogo dove la società si specchia, si interroga e cresce. Il teatro diventa così un bene comune, accessibile, vivo e condiviso.

Una stagione ambiziosa: 97 spettacoli e produzioni originali - Il cartellone della nuova stagione si preannuncia particolarmente ricco: 97 spettacoli in programma, 18 dei quali saranno produzioni originali del Teatro Nazionale. L’inaugurazione è fissata per l’11 ottobre al Teatro Ivo Chiesa con la prima nazionale de “Il lutto si addice a Elettra” di Eugene O’Neill, diretto da Livermore stesso con un cast d’eccezione, tra cui Elisabetta Pozzi e Tommaso Ragno.

Prime nazionali e collaborazioni internazionali - La stagione ospiterà anche produzioni di respiro internazionale come “History of Love” della compagnia Agrupación Señor Serrano, che debutterà a Barcellona prima di approdare a Genova. Attese anche quattro prime nazionali: “Carnage - Il dio del massacro” di Yasmina Reza, “Sputnik Sweetheart” tratto dal romanzo di Murakami Haruki, “Sette bambine ebree” di Caryl Churchill e “Il raggio bianco” di Sergio Pierattini.

Repertorio classico e nuovi linguaggi - Accanto alle novità, non mancheranno i grandi classici: “Sior Todero Brontolon” di Goldoni con Franco Branciaroli, “Lungo viaggio verso la notte” di Eugene O’Neill con Gabriele Lavia e “Otello” di Shakespeare. Durante le festività natalizie, il Teatro Duse ospiterà “Provaci ancora Sam” di Woody Allen, diretto da Massimo Chiesa, per offrire anche momenti di leggerezza e comicità.

Il Teatro come spazio di dialogo civile - Confermata anche la collaborazione con il Festival dell’Eccellenza Femminile diretto da Consuelo Barilari, che porterà in scena 27 spettacoli a partire da ottobre. Da segnalare “Processo alla democrazia” il 29 ottobre, con Gian Carlo Caselli e Marco Travaglio, a testimonianza di un teatro che non si limita all’intrattenimento, ma si fa anche spazio di riflessione politica e sociale.

Una stagione per tutti - La nuova stagione del Teatro Nazionale promette varietà, qualità e un forte legame con il territorio. Una proposta capace di parlare a tutte le persone, in una visione che unisce sperimentazione e tradizione, inclusività e impegno civile. Perché, come recita il messaggio chiave: il teatro è tuo, di tutti.

