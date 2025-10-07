Il Teatro della Tosse compie 50 anni: mezzo secolo di spettacoli tra tradizione e sperimentazione

L’8 ottobre 1975 andava in scena Ubu Re, con la regia di Tonino Conte e le scenografie di Emanuele Luzzati, inaugurando la nuova sede in Salita della Tosse. Era la nascita di un teatro diverso, che finalmente trovava la sua prima vera casa. Da quel momento, il viaggio non si è mai interrotto, seguendo le tracce di un testo visionario, surreale, provocatorio, giocoso e onirico. Un'opera diventata quasi un manifesto artistico, un’identità da portare avanti con serietà e libertà, attraversando visioni e possibilità, sfide e opportunità.

