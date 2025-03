Il Sole 24 ore, Edoardo Garrone non farà un secondo mandato da presidente

Edoardo Garrone esce dal quotidiano di Confindustria Il Sole 24 Ore e non svolgerà un secondo mandato come presidente del giornale. Garrone, se confermato presidente, si sarebbe trovato nella situazione di dover far causa a se stesso.

La decisione del presidente della Erg è arrivata alla vigilia del cda di giovedì 27 marzo convocato per approvare in risultati da sottoporre poi all’assemblea del 29 aprile, quella dove ci sarà il rinnovo dei vertici della casa editrice che guideranno nei prossimi tre anni. Del resto l’imprenditore ligure, che non aveva approvato i numeri dell’esercizio 2024, non aveva altra scelta. La sua rinuncia era arrivata in seguito al mancato accantonamento a fronte di una causa di 68 milioni pendente con la Digit’Ed del fondo Nextalia del banker Francesco Canzonieri anticipata da Lettera43.

L’esito sfavorevole della controversia portava con sé il rischio di un’azione di responsabilità che il nuovo cda avrebbe dovuto intentare al vecchio. Di qui si capisce l’imbarazzo di Garrone, che se fosse stato confermato presidente come era negli accordi con Viale dell’Astronomia, si sarebbe trovato nella surreale situazione di dover fare causa a se stesso.





