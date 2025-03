Liguria: pesca, stanziati 1,6 milioni dalla Regione per tutelare e potenziare il comparto

La Regione Liguria continua a investire nella crescita e nell'innovazione dei settori della pesca e dell’acquacoltura, con un significativo stanziamento di 1.659.446 euro, finanziato attraverso il Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l’Acquacoltura (FEAMPA) 2021-2027. La delibera, approvata oggi dal vicepresidente della Regione Liguria, con delega alla Pesca, Alessandro Piana, definisce le risorse e le direttive per l’avvio di bandi pubblici finalizzati a sostenere gli interventi strategici per il comparto ittico ligure.

Opportunità per il settore ittico ligure - Secondo il vicepresidente Piana, questo stanziamento rappresenta una “opportunità concreta” per il settore della pesca ligure, con l’obiettivo di favorire il ricambio generazionale, accelerare la transizione ecologica e aumentare la competitività delle imprese ittiche locali. “Vogliamo sostenere i giovani pescatori, incentivare l’adozione di tecnologie sostenibili e garantire maggiore sicurezza e qualità per il nostro settore,” ha dichiarato Piana, sottolineando l'importanza di modernizzare l’intera filiera della pesca in Liguria.

Destinazione dei Finanziamenti - I fondi saranno destinati a vari ambiti strategici. Una parte significativa sarà dedicata al supporto dei giovani pescatori, con un massimo di 30.000 euro per l’avvio di nuove attività nel settore. Saranno inoltre previsti interventi per migliorare l’efficienza energetica dei pescherecci, ridurre le emissioni di CO2, nonché per innovare e aumentare la sicurezza negli impianti di acquacoltura. Un altro obiettivo è la modernizzazione degli impianti di trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici, per migliorare la qualità e la competitività del prodotto finale.

Sostenibilità e occupazione - Alessandro Piana ha poi ribadito che si tratta di un impegno concreto per la valorizzazione delle attività marittime liguri, con una forte attenzione alla sostenibilità ambientale e alla creazione di nuove opportunità di lavoro. Grazie a questi fondi, la Liguria mira a rafforzare il proprio settore ittico, rispondendo alle sfide del cambiamento climatico e alle necessità di innovazione. Prossimi Passi I dettagli operativi relativi alla gestione dei bandi pubblici saranno definiti in un prossimo decreto dirigenziale, che verrà pubblicato a breve. Saranno indicati i requisiti di accesso ai contributi, insieme alle modalità per presentare le domande. Per ulteriori informazioni, gli interessati possono consultare il sito ufficiale della Regione Liguria: agriligurianet.it.

