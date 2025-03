Erg cresce in Germania: vinte tre aste per parchi eolici

ERG si è aggiudicata tre aste in Germania per la costruzione e l'esercizio di parchi eolici, con l'assegnazione di tariffe ventennali su base annua. I parchi, situati a Heyen, Jeggeleben e Brunsbuttel, avranno una capacità complessiva di 40 MW, consolidando ulteriormente la posizione del Gruppo nel settore delle energie rinnovabili.

I progetti, che includono un parco greenfield e due interventi di repowering su impianti esistenti, sono previsti per l'entrata in esercizio tra il 2026 e il 2027, con una produzione annuale complessiva stimata di oltre 85 GWh. Questi nuovi sviluppi sono parte di un più ampio piano di crescita del portafoglio di energia rinnovabile del Gruppo, che continua a espandersi sul mercato tedesco. Un altro passo significativo nel piano di crescita di ERG è il completamento della costruzione del repowering del parco eolico di Reinsdorf (6 MW), che avrà una produzione annua di circa 11,5 GWh. Questo progetto, che ha già ottenuto una tariffa ventennale tramite asta, segna il primo intervento di totale rinnovamento tecnologico delle turbine eoliche del Gruppo al di fuori dei confini italiani. Inoltre, è in corso il repowering del parco di Beckendorf (13 MW), recentemente autorizzato, che contribuirà ad aumentare ulteriormente la capacità eolica del Gruppo in Germania.

Un altro progetto in fase di costruzione è il parco greenfield di Aukrug, con una capacità di 22 MW, il cui completamento è previsto per la prima metà del 2026. Con l'assegnazione dei 40 MW nelle recenti aste e l'autorizzazione per il nuovo progetto di repowering, ERG mette in evidenza circa 80 MW di nuovi progetti eolici in Germania, tutti sviluppati internamente. "Grazie ai 40 MW di nuova capacità eolica appena aggiudicata in asta e all'autorizzazione ottenuta per un nuovo progetto di repowering, unitamente al parco di Reinsdorf appena ultimato e quello di Aukrug in fase di costruzione, diamo visibilità a circa 80 MW di nuovi progetti in Germania, tutti sviluppati internamente, coerentemente con la nostra strategia di route to market che prevede la securizzazione dei ricavi attraverso Cfd," ha commentato Paolo Merli, amministratore delegato di ERG.

