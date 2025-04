Serravalle Designer Outlet: domenica 6 aprile torna il 'Fashion Festival'

Domenica 6 aprile dalle 9 alle 20, torna al Serravalle Designer Outlet l’attesissimo Fashion Festival, un evento che promette di trasformare una semplice giornata di shopping in una vera e propria festa per tutta la famiglia. In programma, musica dal vivo, intrattenimento per tutte le età e, naturalmente, occasioni imperdibili per rinnovare il guardaroba con sconti fino al -70% su centinaia di prodotti delle collezioni primavera-estate dei brand più amati. Un'opportunità di shopping unica L’appuntamento, che si terrà contemporaneamente anche nei centri McArthurGlen di Castelromano, Napoli La Reggia e Noventa di Piave, offre un'opportunità unica per fare acquisti a prezzi straordinari.

Offerte - Solo per domenica 6 aprile, infatti, sarà possibile approfittare di incredibili offerte su una vasta selezione di articoli: abbigliamento, accessori, scarpe e molto altro, con sconti che arrivano fino al -70% rispetto al prezzo outlet. Tra i brand protagonisti dell’evento, figurano nomi iconici come Michael Kors, Dr. Martens, Tommy Hilfiger, Nike, Levi’s, Diesel, Adidas, Pandora, The North Face e molti altri. Dalle borse ai capispalla, dalle sneakers ai bijoux, senza dimenticare i prodotti del comparto beauty, il Fashion Festival è la chance ideale per fare shopping con stile, divertendosi e risparmiando. Per prepararsi al meglio, è possibile consultare l’elenco dei prodotti in offerta sul sito ufficiale di Serravalle Designer Outlet.

Divertimento per grandi e piccini - Ma il Fashion Festival non è solo shopping. Durante tutta la giornata, il centro sarà animato da un palinsesto ricco di attività pensate per intrattenere grandi e piccini. La musica dal vivo della band Wearejekos e i ritmi di un DJ accompagneranno il pomeriggio, mentre i più piccoli potranno divertirsi con il truccabimbi, animatori e un caricaturista. Non mancheranno, poi, i food truck con pop-corn e zucchero filato per una pausa dolce e golosa. E per i bambini, ci saranno anche delle sorprese inaspettate: unicorni e dinosauri prenderanno vita tra le vie dell'outlet, pronti a strappare sorrisi e a regalare momenti di pura magia.

