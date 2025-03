Liguria: 100mila euro per la gestione associata dei servizi comunali, incentivando la collaborazione tra i piccoli comuni

La Regione Liguria continua a supportare i comuni locali, stanziando 100.000 euro per incentivare la gestione associata dei servizi comunali. Il bando, approvato dal settore Autonomie Locali ed Elezioni, è rivolto alle unioni di comuni e ai singoli enti locali che stipulano convenzioni per la gestione condivisa di servizi fondamentali, in attuazione della Legge Regionale 16/2022. Il vicepresidente della Regione Liguria, con delega agli Enti Locali, Alessandro Piana, ha sottolineato che l’obiettivo principale di questa iniziativa è stimolare la collaborazione tra i piccoli comuni, in particolare quelli delle aree montane e interne, per migliorare l’efficienza e la qualità dei servizi pubblici.

"La gestione associata permette di ottimizzare le risorse e garantire servizi essenziali in maniera più efficace", ha dichiarato Piana. Le risorse messe a disposizione per il 2025 saranno destinate a supportare la gestione associata di almeno uno dei seguenti servizi: amministrazione generale, servizi sociali per l'infanzia e i minori, e polizia locale durante il periodo estivo. Le domande di contributo potranno essere presentate fino al 30 aprile 2025 attraverso la piattaforma online della Regione Liguria. Ogni convenzione potrà beneficiare di un contributo massimo di 15.000 euro, con la distribuzione dei fondi basata sui punteggi ottenuti dalle singole richieste.

“Le amministrazioni dei piccoli comuni affrontano quotidianamente sfide complesse per garantire servizi di qualità. Questo bando è un aiuto concreto per favorire le sinergie tra territori e rispondere in modo più efficace alle esigenze delle comunità locali”, ha concluso Piana. Per maggiori dettagli e per consultare il bando completo, è possibile visitare il sito ufficiale della Regione Liguria.

