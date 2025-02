Il Rotary Club genovese celebra 100 anni di attività. Il Governatore Spineto: "A Genova antica tradizione"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

GENOVA - Questa mattina, i presidenti degli 11 Rotary Club genovesi hanno illustrato le attività di servizio messe in campo nel corso di quest’anno al servizio della città.

In questa occasione si sono celebrati i 120 anni di attività del Rotary e il centenario del Club di Genova, tra i primi a nascere in Italia.

Durante il corso dell'anno i Rotary Club genovesi hanno lanciato numerosi progetti per promuovere la salute e la cultura della prevenzione, tra questi, Natale Spineto, Governatore del Distretto Rotary 2032, cita "Medicina Digitale per la Prevenzione e la Cura" che si occupa di promuovere lo sviluppo della "medicina digitale" per rispondere alle esigenze sanitarie nelle aree decentrate.

Cos'è il Rotary - "Il Rotary è un'organizzazione di persone che mettono a disposizione il proprio tempo - esordisce il Governatore - le proprie energie e i propri fondi per far del bene non solo alla loro comunità ma anche a quelle lontane." A Genova è presente una lontana tradizione per i Rotary che ha lasciato un grande segno in progetti di salute, istruzione e cultura.

Nuovi progetti - Per celebrare il centenario sono stati fatti progetti di grande portata che incidono molto sulla comunità genovese: "Il progetto che ha visto più adesioni all'interno degli 11 club genovesi è un progetto sulla medicina digitale che costituisce un'ottima occasione di partnership con le istituzioni." Vista l'importanza attuale del digitale e dell'intelligenza artificiale avrà ripercussioni rilevanti.

Funzioni e obiettivi - Anche il facente funzioni sindaco di Genova Pietro Piciocchi è intervenuto in merito ai Rotary Club: "I Rotary Club si confermano punto di riferimento per iniziative rivolte alla città con progetti che coinvolgono la sanità, il sociale, la cultura, con un respiro anche internazionale. Genova ha un forte tessuto associativo e solidale, e i Rotary club, che ringrazio per confermare anno dopo anno grande attenzione al territorio e alle persone, rappresentano un esempio importante di sussidiarietà orizzontale e di impegno civico rivolto all’inclusione e all’unione all’interno della nostra comunità."

Le aree di intervento a cui il Rotary pone particolare attenzione sono 7: promuovere la pace, combattere le malattie, fornire acqua pulita, proteggere madri e bambini, sostenere l'istruzione, sviluppare le economie locali e tutelare l'ambiente. Modellando le proprie attività rispetto alle condizioni specifiche dei territori in cui interviene sia con risorse economiche che con il lavoro personale, la dedizione, il tempo e la professionalità dei propri soci.|

