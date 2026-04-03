Il professor Leonardo Santi compie 100 anni, a Genova ha fondato l'Istituto tumori e il Centro biotecnologie avanzate

Il professor Leonardo Santi compie oggi 100 anni. Ha fatto molto per una città, Genova, che lui, pisano di nascita, riconosce a tutti gli effetti come la sua e che, da giovane partigiano, contribuì a liberare dal nazifascismo. L'Istituto Tumori (IST) e il Centro Biotecnologie Avanzate (CBA) sono i due grandi progetti portati a termine con successo. Centri di eccellenza per ricerca e la cura del malato, e così, attirati dalla possibilità di operare in un contesto di altissimo livello eccellenza, approdarono all’Istituto Tumori di Genova ricercatori di spessore internazionale. Ci fu anche la possibilità per tanti giovani professionisti, laureati in discipline sanitarie, di lavorare in strutture all'avanguardia e anche di interagire con importanti enti di ricerca internazionali mediante scambi, lunghi stage, pubblicazioni scientifiche e molte altre forme di collaborazione.

Anche la "Scuola Superiore di Oncologia e Scienze Biomediche" è nata da un’intuizione del professor Leonardo Santi. La SOSSB ha trovato nell'IST un suo spazio per svilupparsi e crescere e da essa ha preso vita - nel 1993 - l'attuale Accademia Nazionale di Medicina, che continua a promuovere attività formative di alta qualità in oncologia e in tutte le altre discipline medico-sanitarie.

Tutto ebbe inizio quando nel 1952, appena laureato, ricopriva la carica di Direttore del piccolo Centro Tumori di Pammatone, e si trovò ad operare in un presidio sanitario installato all'interno del porto. Rita Levi Montalcini, premio Nobel per la medicina, ha ricordato quegli anni in “Una lunga e irripetibile storia: da Pammatone all’Ist”, il libro di Adriana Oggero: “Prima volontario, poi giovane borsista, quindi direttore di quel primo fulcro di ricerche principalmente centrato sul problema prevenzione, quando il problema ambientale non aveva ancora acquisito lo status, che oggi gli si attribuisce, di causa spesso determinante dell’insorgere della malattia. E quando, nel 1980, si ufficializza la costituzione dell’Ist, sono passati trent’anni da quei primi pioneristici passi”.

Il professor Santi ha pubblicato più di 300 lavori scientifici e sarebbe lunghissimo l’elenco di tutte le importanti cariche che ha ricoperto a livello nazionale ed internazionale, una per tutte la presidenza dell’International Society for Preventive Oncology.

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