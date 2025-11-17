Il professor Icardi in lingua genovese: "Influenza? Prima d'andare al pronto soccorso, sentite il medico"

Influenza? "Prima di recarvi al pronto soccorso, informate il vostro medico". E' la raccomandazione del professor di Igiene all'Università di Genova, Giancarlo Icardi, intervenuto in diretta Scignoria! su Telenord.

Genova e la Liguria sono una città di anziani, ma l'obbligo è non farsi vincere dall'ansia: "Andare ad affollare una struttura del pronto soccorso non è utile a paziente, sistema e medici".

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.