Il professor Icardi in lingua genovese: "Influenza? Prima d'andare al pronto soccorso, sentite il medico"
di Gilberto Volpara
L'intervista nell'ultima puntata di Scignoria! in onda ogni giovedì sera su Telenord
Influenza? "Prima di recarvi al pronto soccorso, informate il vostro medico". E' la raccomandazione del professor di Igiene all'Università di Genova, Giancarlo Icardi, intervenuto in diretta Scignoria! su Telenord.
Genova e la Liguria sono una città di anziani, ma l'obbligo è non farsi vincere dall'ansia: "Andare ad affollare una struttura del pronto soccorso non è utile a paziente, sistema e medici".
