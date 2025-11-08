Cultura

“Il Processo”: tutto esaurito al debutto: attori detenuti in scena al teatro dell’Arca

di Anna Li Vigni

Le repliche proseguono da martedì 10 a venerdì 14 novembre alle 20.30

Ieri, venerdì 7 novembre, ha debuttato “Il Processo”, il nuovo spettacolo interpretato dagli attori detenuti della sezione dell’alta sicurezza. Le repliche proseguono da martedì 10 a venerdì 14 novembre alle 20.30 presso il teatro dell’Arca Sandro Baldacci, offrendo al pubblico un’occasione unica di assistere a un progetto teatrale che unisce arte e reinserimento social

