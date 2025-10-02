Il presidente slovacco Pellegrini atterrato a Genova: venerdì mattina visita alla sindaca Salis a Tursi e primo Forum Liguria–Slovacchia

È atterrato a Genova a bordo dell’aereo presidenziale slovacco il presidente della Repubblica Slovacca Peter Pellegrini, atteso domani per una visita ufficiale a Palazzo Tursi, dove sarà accolto dalle autorità locali per una giornata all’insegna delle relazioni istituzionali e della cooperazione economica.

L’evento istituzionale inizierà venerdì 3 ottobre alle 9.30, nel Salone di Rappresentanza del Comune di Genova, con i saluti della sindaca Silvia Salis, del vicepresidente della Regione Liguria Alessandro Piana e dello stesso presidente Pellegrini.

A seguire, si terrà il primo Forum Liguria–Slovacchia, un’importante occasione di confronto e dialogo tra le due realtà, focalizzato sulle opportunità di collaborazione in ambito tecnologico e turistico. Al forum prenderanno parte rappresentanti del mondo imprenditoriale, accademico e istituzionale dei due Paesi.

Nel corso della giornata, è inoltre prevista l’inaugurazione della sede del Consolato Onorario della Slovacchia a Genova, in via Chiabrera 7, con un punto stampa fissato per le ore 13.

L’iniziativa si inserisce nel quadro del rafforzamento delle relazioni bilaterali tra Italia e Slovacchia, con Genova e la Liguria protagoniste come ponte strategico per il dialogo internazionale su economia, innovazione e scambi culturali.

