Il Premio Primo Levi 2025 a Jonathan Safran Foer: Genova accoglie per la prima volta lo scrittore americano

Il "Premio Internazionale Primo Levi” 2025 è stato assegnato allo scrittore e saggista statunitense Jonathan Safran Foer.

La manifestazione - La consegna domenica 11 maggio alle 17.45 nel Salone del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale a Genova. La manifestazione è organizzata dal Centro Culturale Primo Levi in collaborazione con Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura Genova, e con il sostegno del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria.

La motivazione - È la prima visita in città dell’autore di Ogni cosa è illuminata, premiato per il suo impegno civile, etico e ambientale in linea con l’eredità morale di Primo Levi. L’evento, a ingresso libero, vedrà la partecipazione di Shaul Bassi e Ariel Dello Strologo.

Jonathan Safran Foer, nato a Washington D.C. nel 1977, è noto per avere affrontato tematiche connesse alla memoria, all’identità e all’etica contemporanea. Dopo avere frequentato la Princeton University, dove gli sono stati assegnati vari premi di scrittura creativa, nel 1999 ha compiuto un viaggio in Ucraina per condurre una ricerca sulla vita di suo nonno. Il viaggio ha ispirato il suo esordio letterario, “Ogni cosa è illuminata” (Guanda 2002), dal quale è stato tratto il film omonimo, come è accaduto per “Molto forte incredibilmente vicino” (Guanda 2005), interpretato sul grande schermo da Tom Hanks, Sandra Bullock, John Goodman, Max von Sydow. Oltre a questi due romanzi, tra le sue opere più notepubblicate in Italia figurano “Eccomi” (Guanda 2006), “Se niente importa. Perché mangiamo gli animali?” (Guanda 2010), “Possiamo salvare il mondo, prima di cena. Perché il mondo siamo noi” (Guanda 2019).

I precedenti vincitori - Il Premio Internazionale “Primo Levi” è stato assegnato a Elie Wiesel (1992), Willy Brandt (1993), Johan Jorgen Holst (1994), Lea Rabin (1996), Medici Senza Frontiere (1997), Shimon Peres (1998), Carlo Azeglio Ciampi (1999). Carla Del Ponte (2000), Steven Spielberg (2001), Nadine Gordimer (2002), Andrea Riccardi (2003), Amos Oz (2008), Simone Veil (2010), Andrzej Wajda (2011), Ágnes Heller (2012), Jakob Finci (2013), Denis Mukwege (2014), Guido Calabresi (2015), Sebastião Salgado (2016), David Grossman (2017), Adam Michnik (2018), Liliana Segre (2019), Piero Dello Strologo (2022), Maria Agnese Moro (2023).

