Il patto del Castello, tutti i nomi degli undici assessori della giunta Bucci: accordo raggiunto con la mediazione di Toti

di Giampiero Timossi, Giorgia Fabiocchi

Confermati Piciocchi, Campora, Rosso, Bordilli e Maresca. New entry Corso, Mascia, Brusoni, Bianchi e Avvenente

È il patto del Castello, ha i suoi cavalieri e le sue dame. Prende così forma la squadra degli assessori che con il sindaco Marco Bucci guiderà il Comune di Genova per i prossimi cinque anni. Sembra essersi finalmente sbloccata la situazione di stallo creatasi dopo le richieste avanzate da Fratelli d’Italia, che sul banco della trattativa aveva calato due assessori, più il presidente del consiglio comunale e il veto su esponenti del centrosinistra. Così almeno raccontavano prima i rumor. Sì, ma prima di cosa? Del patto del Castello, perché se lo stallo è stato superato, il merito sembra possa essere attribuito in buona misura alla mediazione del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

Bucci, è noto, sa decidere per conto proprio e ne ha facoltà, per ruolo, risultati ottenuti dalla sua giunta e per numero di preferenze raccolte anche dalle sue liste civiche nelle amministrative del 12 giugno (Vince Genova e Genova domani ndr). Però lo stesso Bucci non disegna i consigli, in particolare se arrivano da chi si fida. E il sindaco ha un consolidato rapporto di fiducia con il governatore Toti. E allora lunedì sera al Castello Brown, a Portofino, sotto l’occhio vigile, rassicurante e pure maestoso dell’Amerigo Vespucci, sembra siano stati finalmente superati gli ultimi ostacoli per definire quale squadra guiderà il Comune. Nessuna tavola rotonda, solo un tavolino da party e due fogli con su scritti i nomi dei possibili candidati, uno in mano a Bucci e l’altro in mano a Toti.

L’immagine, prima che una zelante mano “regionale” coprisse l’obiettivo di Telenord (ed è giusto così, ognuno fa il proprio lavoro) racconta di 12 nomi, gli undici probabili assessori e il presidente del consiglio comunale. Per la carica di vicesindaco il favorito è Pietro Piciocchi (Vince Genova), mentre Matteo Campora (Vince Genova) con buona probabilità vedrà confermata la sua delega alla Mobilità, spazio anche a Lorenza Rosso (Vince Genova), riconfermata, e a Mauro Avvenente, esponente ligure di Italia Viva, eletto sempre nella lista civica del sindaco Bucci. Per la Lega riconfermata Paolo Bordilli (delega da definire) e una new entry, quella di Francesca Corso.

Per la Lista Toti per Bucci i due probabili assessori sono Francesco Maresca (Portualità) e Marta Brusoni (Pari opportunità e Scuola), più un consigliere con delega ai Grandi eventi, che dovrebbe essere Federica Cavalleri. Anche per Fratelli d’Italia due assessorati, che dovrebbero essere ricoperti da Sergio Gambino e Alessandra Bianchi. Per Forza Italia possibile assessorato di peso, con Mario Mascia chiamato a gestire lo Sviluppo economico della città. Questi gli undici nomi, cinque donne e sei uomini. Per la presidenza del consiglio regionale sembra invece cosa fatta per Carmelo Cassibba, eletto nelle liste di Vince Genova. Il patto del Castello pare cosa fatta, ora bisogna lavorare e bene, a Palazzo Tursi.