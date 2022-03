Il ministro Orlando; "Pnrr occasione storica per la nostra regione. Non manchiamola"

di Redazione

Appello al territorio e alle pubbliche amministrazioni di farsi trovare pronti a cogliere le opportunità del piano. "I tempi sono strettissimi"

"Ci saranno ricadute importanti per questo territorio dal Pnrr, dall'industria alle reti sociali alla costruzione di processi di transizione ecologica e digitale. In tutti i campi dell'economia della Liguria ci possono essere ricadute a patto che il territorio, le pubbliche amministrazioni, le forze sociali si organizzino. Siamo nella fase decisiva, dalla carta e dai programmi si passa alla realizzazione concreta che cammina sulle gambe degli amministratori".

Lo ha detto il Ministro del Lavoro Andrea Orlando alla Spezia per presentare le opportunità del Pnrr ai comuni e alle altre istituzioni del territorio.

"I tempi sono strettissimi, tempi a cui la pubblica amministrazione e il paese non sono forse abituati. Nell'arco di poche settimane sono stati fatti e chiusi i bandi, poi i progetti si dovranno realizzare in pochissimo tempo pena la revoca dei finanziamenti. Si tratta di correre, di chiedere uno sforzo straordinario ma anche di affiancare la pubblica amministrazione. Ci sono iniziative del ministero competente laddove ci sono difficoltà per il blocco storico del turn over. Siamo consapevoli di queste difficoltà, cerchiamo di essere più vicini possibili ai comuni e ai territori".

Orlando ha parlato anche della situazione dell'Ucraina e di tutta la questione dell'accoglienza in particolare. "Abbiamo riunito ieri il coordinamento nazionale del terzo settore con tutte le realtà associative del volontariato, dell'assistenza, della cooperazione sia nazionale sia internazionale. Abbiamo fatto il censimento delle iniziative in atto e di quelle future per affrontare prevalentemente due questioni: che cosa fare in Italia per mettere a punto un sistema di accoglienza che avrà profili straordinari rispetto a ciò che abbiamo visto in passato, e cosa fare per aiutare le popolazioni in Ucraina che resistono a una invasione. Si tratta di due filoni che vanno tenuti insieme".

"Abbiamo registrato una grande disponibilità e un grande slancio che credo vadano apprezzati e valorizzati - ha aggiunto Orlando - Una delle risorse più importanti del nostro Paese: parlo di chi in modo professionale o gratuito e volontario mette a disposizione se stesso per realizzare progetti di solidarietà".